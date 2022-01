John Cage: Sculptures Musicales, 1989

Schülerprojekt

"Sounds lasting and leaving from different points and forming a sounding sculpture which lasts." Auf dieser Idee Marcel Duchamps basiert John Cages Musik-Konzept, das von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe dreizehn des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen (Christof M Löser / Desiree Wittkowski) und des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut (Thomas Christ/Matthias Handschick) gemeinsam mit dem Ensemble Aventure aus Freiburg realisiert wird.



Die "Partitur" John Cages besteht lediglich aus einem kurzen Absatz geschriebenen Textes. Dieser fordert die Ausstellung von Klangskulpturen, "one at a time, beginning and ending 'hard-edge' with respect to the surrounding 'silence', each sculpture within the same space the audience is." Die weiteren Bestimmungen der Klangskulpturen werfen jedoch Fragen auf: Wie lässt sich eine Musik erfinden, in der es "no repetition, no variation" gibt? Wie lässt sich der Eindruck bewusst gestalteter Entwicklungen vermeiden? Offenbar schwebte Cage eine Klangwelt vor, die, von jeglichem individuellen Ausdruck befreit, das Hören zu sich selbst kommen lassen kann.



Eine Möglichkeit, bewusst gestaltete Entwicklungen zu vermeiden, besteht darin, bestimmte Parameter dem Zufall zu überlassen. So wurde beispielsweise die Anzahl der Skulpturen dem Zufall überlassen, ebenso deren Einsatzzeitpunkte und Dauern. Zu den Überraschungen, die es während des Kompositionsprozesses gab, werden sich in der Aufführung weitere gesellen, denn einige Skulpturen wurden von verschiedenen Gruppen unabhängig voneinander entworfen und werden nun gleichzeitig erklingen. Es scheint also verschiedene Arten von Zufall zu geben und wie sich zeigte, ist der konkrete Ausfall zufälliger Werte stark abhängig von der jeweiligen Methode, mit der der Zufall erzeugt wird. Auch hinter Musik mit zufälligen Komponenten steht also eine Fülle ästhetischer Entscheidungen; und Aleatorik - in vielen Schulbüchern nur sinnentleertes Schlagwort, unter dem John Cage mit spöttischem Augenzwinkern abgehandelt wird - führt nicht automatisch zu Beliebigkeit und Belanglosigkeit, sondern kann Präzision und Konzentration erzeugen und somit zu einer Musik führen, die "den Blick auf die eigene Struktur und auf die Strukturhaftigkeit des Klingenden schlechthin zum Erlebnis der Selbsterfahrung für die Wahrnehmung macht" (Helmut Lachenmann). Musik als "Selbsterfahrung der Wahrnehmung", ohne dass ein Komponist seine dabei persönlichen Befindlichkeiten zum Ausdruck bringt - ist denn das hörenswert? "Ich glaube, der Begriff 'hörenswert´ hängt vom Zuhörer ab", sagte John Cage einmal. "Meiner Meinung nach kann man sich alle Töne, gleichgültig welche, anhören. Ich habe bis jetzt noch keine Töne gehört, die mir nicht gefallen hätten, außer wenn sie allzu 'musikalisch´ werden. Ich glaube, ich habe Probleme damit, wenn Musik versucht, mich in eine Richtung zu steuern."