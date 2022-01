Hans Peter Kuhn

Im Kellergewölbe der F.F. Bibliothek gibt es vier nahezu identische fensterlose Räume. In jedem dieser Räume stehen vier Fernseher mit der Mattscheibe vom Publikum (im Gang) weggedreht, so dass nur die farbigen Reflektionen der Bilder auf den weißen Wänden zu sehen sind und ein sich ständig veränderndes, nordlichtartiges Licht geben. In jedem Raum befinden sich außerdem vier Lautsprecher, die in dem gesamten Komplex eine 16-kanalige Klangkomposition ertönen lassen.