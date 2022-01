Hans Peter Kuhn

In eine Marmorplatte sind 75 Lautsprecher in einem gleichmäßigen Raster eingelassen. Hinter jedem Lautsprecher befindet sich eine kleine Elektronik, die etwa alle 20 Sekunden einen kurzen Stromstoß in den Lautsprecher schickt, so dass dieser kurz knackt. Dabei ist von Bedeutung, dass die zeitlichen Abstände eben nicht genau sind, was zur Folge hat, dass das Knacken nach ganz kurzer Zeit im wundervollsten Chaos erscheint.