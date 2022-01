Bericht über "Schatten vergessener Ahnen"

George Lopez: "Schatten vergessener Ahnen" SWR SWR -

Die halbstündige Komposition von George Lopez beginnt wie ein Konzert für jene drei Klaviere, die der Zuschauer neben den Schlagzeugern und dem, was die Partitur als "conductor" bezeichnet, vorne auf der Bühne zu sehen bekommt. Anfangs führten die drei Klaviere; das Ensemble, das die Zuhörer oben im Rang, auf den Seiten und hinten im Rang umgibt, fächert den Klavierklang nur auf.

Wie immer entscheidet sich Lopez am Anfang für ein tiefes Klangbild: schwarze Musik, angesiedelt weder im Himmel, wo Musik herkommen soll, noch bei den Menschen, die sie machen, sondern unter ihnen, in der Materie, auf der sie stehen, im Dreck - aber auch neben den Wurzeln.



Die Tiefe tönt aus den Ecken des Konzertraums: Dort sind die strukturell entscheidenden Kontrabassinstrumente positioniert. Auch sonst ist der Kreis der Solisten um das Publikum - er schloss sich nach zwei bis drei Minuten zu einem ersten Tutti - reich an Querverbindungen. Über die Zuschauer legt sich so ein akustisches Netz, da gerade die (schräg) gegenüberliegenden Instrumente einander zuspielen.