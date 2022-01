Michel van der Aa

Man könnte "Second self" als einen inneren Konflikt beschreiben. Ein Live-Orchester, ein Solo-Streichquartett und aufgenommene Samples des Orchesters sind die "Darsteller", und in ihrer Interaktion und Konfrontation sehen wir den Fortgang des Stückes.



Ein Streichquartett löst sich aus dem Orchester heraus. Es taucht als ein Alter Ego auf, wie eine andere Version des Orchesters. Dieses wird durch die vier Musiker herausgefordert und angestachelt. Wenn die Balance der Macht kippt, kippt auch die sie umgebende Hör-Landschaft.

Die Musiker werden von einem unsichtbaren Partner begleitet, ein Klangstück, welches in einen Dialog mit ihnen tritt. Dieses Klangstück ist mit der Musik tief verschmolzen, wie eine Erweiterung des Klanges selbst oder wie ein zusätzliches Instrument.



Am Ende antwortet das Streichquartett dem Orchester mit stichprobenartigen Ausschnitten des musikalischen Materials. Dadurch zwingt es schließlich das Orchester, ein Possen-Darsteller zu werden. Die Orchestermusiker fahren fort zu spielen, aber ihr Klang wurde von ihrem Alter Ego gestohlen.



Michel van der Aa

Übersetzung aus dem Englischen: Till Knipper