Bericht über "Ecoute"

Mit einem pulsierenden Rhythmus und Lichteffekten beginnt Misato Mochizuki ihre Komposition "Ecoute". Damit setzt sie die Besucher in Trance und führt sie dann weiter hinein in ihre spirituelle Welt. Als Ausgangspunkt und Inspiration dient Birago Diops Gedicht "Souffles", das Mochizuki musikalisch umsetzt, ohne allerdings zu sehr davon vereinnahmt zu sein. Ihr geht es um die Idee hinter dem Gedicht: "Ecoute" - Hören, Anhören, Zuhören, um zu Lernen, um die Weisheit der Natur und der gesamten Welt in sich aufzunehmen.

Mochizuki legt ihr Stück mit fünf Stimmen an, wobei sie auf einen besonderen "avantgardistischen" Vokalstil verzichtet. Die Stimmen klingen natürlich und beabsichtigen Assoziationen mit der Natur, zum Beispiel mit Wind oder Vögeln.



Als zweite Ebene setzt Mochizuki eine Licht-Installation ein. Das Medium Licht hat eine ambivalente Funktion: Es dient zum einen als Akzentuierung und Verstärkung der Sänger und ihrer Botschaft. Zum anderen inszeniert der Lichttechniker James Gallonier farbiges Licht als Kontrapunkt zur Musik.