Bericht über "Differenz/Wiederholung 7"

Bernhard Lang

Das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Differenz und Wiederholung sind grundlegende Elemente ästhetischer Wahrnehmung. Der österreichische Komponist Bernhard Lang thematisiert diese Wahrnehmungsprinzipien in einer Folge von Kammermusik- und Orchesterkompositionen. Deren Nummer 7 wurde nunmehr in Donaueschingen aus der Taufe gehoben. Der genaue Titel lautet "Differenz/Wiederholung 7" für großes Orchester und Loop-Generator.

Damit verweist er auf ein weiteres Phänomen ästhetischer Wahrnehmung, das durch die neuen Medien und Informationstechnologien ausgelöst wurde. Es bezieht sich auf die Frage, wie Speichermedien und der Umgang mit Ihnen unser Hören und unser Weltverständnis beeinflussen. Lang hat darauf keine Antwort geben können und wollen, sondern selbst Fragen gestellt, die nicht nur die Wahrnehmung betreffen, sondern auch die Institution Orchester, deren Repertoire und wiederum der Umgang mit diesem. Eine deutlich wahrnehmbare Facette in diesem Zusammenhang ist beispielsweise sein Versuch einer Dekonstruktion von Pathos.

Die meiste Musik, auch jene des ausgehenden 20. Jahrhunderts, läuft bekanntermaßen mehr oder weniger in Erzählstrukturen. Daran ist Bernhard Lang nicht interessiert. Die von ihm verwendete Loop-Struktur, die Schleifen-Struktur, ist bestens dazu geeignet, diesen latenten Erzählvorgang fundamental zu zerstören. Und noch ein Aspekt ist herauszustellen: die Möglichkeit der inhärenten Mikroskopie. In der Wiederholung lässt sich Unsichtbares sichtbar machen, kommt es zu einer Entmystifikation, tritt Verborgenes plötzlich ganz deutlich in den Vordergrund.