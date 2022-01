Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit

Die Musik von Dror Feiler

Dror Feiler und der Flaschenberg SWR SWR - Armin Köhler

Ce qui vient au monde pour ne rien trouble ne mérite ni égards ni patience.

Was zur Welt kommt, um nichts in Aufruhr zu bringen,

verdient weder Rücksicht noch Geduld.

René Char, À la santé du serpent, VII.

Laut, bruitistisch und energetisch wirkt die Musik von Dror Feiler. Sein künstlerisches Ziel entspricht seinem eigenen Bedürfnis nach vollem körperlichen Einsatz als Musiker und der Sehnsucht nach der un-mittelbaren, unbedingten Wirkung seiner Musik. „Ich kann mir nicht vorstellen“, sagt er, „nur Komponist zu sein. Aber ich könnte nur Musiker sein, denn ich brauche den Kontakt mit den Leuten und den Kontakt zur Musik mit meinem eigenen Körper.“

Darüber hinaus gibt es einige Konstanten, die seiner Herkunft, seiner Biografie und seiner Erfahrung entstammen und die Faktur seiner Musik mitprägen. Da ist zunächst sein „asiatisches“ Natur- und Kunstverständnis. Die Sonne in Schweden brauche Stunden oder auch Monate für ihren Untergang. In Israel falle sie quasi ins Wasser. Ebenso schnelle Wechsel fänden in seiner Musik statt. Ein anderes Mal sieht er den Grund dafür in seinem persönlichen Temperament. Es kann aber auch an seinem Geburtsland liegen: Es sei in einer chaotischen Situation, man könne keine Linie oder Entwicklung sehen. „Was könnte ich, als gebürtiger Israeli, als Asiat mit dem europäischen Begriff des Satzes anfangen, mit dem der Klimax, des Motivs, der Durchführung? Instinktiv wollte ich Musik schreiben und spielen, die frei ist von europäischen Bürden.“

Dror Feiler wurde 1951 in Tel Aviv geboren und bekam als Kind Klavier-, Geigen- und Flötenunterricht, den er aber mit vierzehn oder fünfzehn Jahren aufgab. Dann begann er ein Landwirtschaftstudium, das er 1969 abschloss. Der Militärdienst machte ihn als Fallschirmspringer zum Teilnehmer am arabisch-israelischen Krieg von 1969-1972; er verweigerte den Einsatz in den besetzten Gebieten und kam in Ein-zelhaft. Kurz nach seiner Freilassung ging er nach Europa, reiste umher und ließ sich, um aus der „über-dramatischen und überpolitisierten Situation“ Israels herauszukommen, 1973 in Schweden nieder. Hier fand er den inneren Frieden und die Zeit, über künstlerische Probleme nachzudenken. Zunächst aber ver-richtete er Arbeiten, die Ausländer gewöhnlich in Europa bekommen. Er spülte Geschirr, lackierte Autos, arbeitete als Gärtner, und mit seiner landwirtschaftlichen Ausbildung konnte er bei Bauern arbeiten. Er lernte Schwedisch, und weil die Kommunikation über das Englische dürftig war, entschied er sich, Musi-ker zu werden, kaufte sich eine Klarinette und ein Saxophon. Er übte, improvisierte und studierte neue Musik und ihre Interpretation am Fylkingen Institut für Neue Musik. In den Jahren 1977/78 studierte er an der Universität Stockholm Musikwissenschaft und von 1978 bis 1983 Komposition an der Staatlichen Musikakademie bei Gunnar Bucht, Sven-David Sandström und Brian Ferneyhough.

Er kündigt sich gern als augenblutender, extremer Komponist von intifadischen und eruptiven Lungenschleudern und als Musikmüll produzierender Saxophonschreier und Computerterrorist an. In Schweden, wo man auch in ästhetischer Hinsicht ein sicheres Umfeld bevorzugt, gilt Dror Feilers Musik geradezu als unschwedisch. Und wenn er sagt: „Ein Immigrant zu sein, bedeutet für mich dasselbe, was Geräusche im Kontext von Musik bedeuten.“ - dann ist das nur eine sinnfällige Facette im Kosmos seiner künstlerischen Selbstbeschreibung, die der Relevanz einer anderen kaum gewachsen ist: „Ich glaube, meine Musik ist anders – nicht nur, weil ich in Asien oder in einer anderen Nation geboren bin, sondern weil ich eine andere Lebenserfahrung habe – natürlich, weil ich im Krieg war, Leute neben mir habe sterben sehen, aufgewachsen bin in einem Staat, der das Resultat des Zweiten Weltkrieges ist. Und natürlich macht das mich und meine Musik anders. Und das fordert von mir eine starke, expressive Weise zu denken und Mu-sik zu schreiben. Die Leute glauben, dass meine Musik möglicherweise eine Provokation ist. Aber das ist sie nicht. Ich mag sie! Es ist eine Schönheit in diesen starken Klängen und in dieser brutalen Art des Ausdrucks.“

Dror Feilers Musik ist mit Blöcken, Schnitten und Wechseln organisiert. Entwicklung findet darin nicht statt, keine Referenzen, Beweisführungen, Abbildungen, Schilderungen, welcher Art auch immer. Wir haben es mit in sich bewegten patterns zu tun, weswegen er gern kurzschlüssig zu den Minimalisten geschlagen wird. Dem widersprechen allerdings alle formalen Merkmale seiner Kompositionen; Regelhaftes wird nicht verwendet. Denn tatsächlich ist er ein Maximalist, weil er stets das Maximum anstrebt. Extrem kraftvoll will er seine Musik, extrem schön oder extrem schweigend. Es ist gestaltete Energie, die die Hörer treffen soll, und zwar unmittelbar. Dabei gilt es, ein kulturelles Hindernis zu überwinden. Die Hörer möchten häufig eine Bedeutung dessen hören, was da klingt: biografische Erzählungen, persönliche Bekenntnisse, Gefühle, Landschaften, das, was sie für gute Musik halten oder gar für avantgardistisch. Die Distanz, die Friedrich Nietzsche mit dem apollinisch kontrollierten Dionysischen zwischen die Bühne und das Publikum gelegt hat, verhindert das pure Musikerleben. Die dynamische Aufhebung dieser Distanz verweise, so argumentiert Dror Feiler, auf den archaischen Sinn der Klangkunst: „Ich bin der Meinung, dass die Musik von Anfang an nur rituell war. Und wenn wir in die Gegenwart sehen, welche Musik sehr erfolgreich ist, dann ist das die Pop- und Rockmusik. Wenn Sie zu einem Konzert in ein großes Fußballstadion gehen und Sie hören zusammen mit fünfzigtausend Leuten die Rolling Stones, dann ist das nicht sehr viel Musik, sondern ein sehr großes Ritual, ein Ritual der Jugend, ein Ritual für vieles. Und in der Neuen Musik ist dieses rituelle Moment fast ganz verschwunden. Ich glaube, dass man durch starken Ausdruck und durch sehr limitierten Ausdruck ohne Entwicklung hindurch zu einer Art Hör-Trance geraten kann, dass man in eine andere Art des Hörens überführt wird. Das ist die alte Bedeutung dessen, was man Trance nennt oder Katharsis.“

Seit Ende der siebziger Jahre schrieb er mehr als sechzig Kompositionen für verschiedene Kombinationen von Instrumenten, von Orchestermusik bis zu Solostücken, von elektro-akustischer Musik bis zu Ballettmusik. Die Gewalt der komponierten Architektur konnte man 1985 in seinem Stück "Matches" für zwei Schlagzeuger, zwei Gitarristen und einen Saxophonisten erfahren, einer vierzigminütigen, nachhaltigen Dauerattacke auf die Empfindsamkeit der Konzertbesucher. "Only one wing" (1987) für Kammerensemble ließ mit Ketten auf den Klaviersaiten keinen Zweifel an der ästhetischen Absicht des Komponisten. "Beat the White with the red wedge" (1981-1986) für großes Orchester, das (nach den Proportionen der gleichnamigen Grafik von El Lissitzky aus dem Jahre 1919 gestaltet) erst zehn Jahre später in Frankfurt a.M. uraufgeführt wurde, hinterließ dort einen bleibenden Eindruck. Und obwohl alle Kompositionen Feilers frei von thematischer Agitation sind, tragen viele von ihnen Titel, die auf sein politisches Engagement verweisen: "Shrapnel, Schlafbrand, Let the Millionaires go Naked, Intifada". – Dror Feiler wuchs in einem politisch bewussten Umfeld auf. Beide Eltern waren Zionisten, die schon vor dem Krieg in das Mandatsgebiet Palästina eingewandert waren und in einem Kibbuz lebten. Nach der Staatsgründung traten sie immer für eine Koexistenz Israels mit den arabischen Nachbarn ein. Der Vater war einer der Führer der kommunistischen Partei Israels, der nach Konflikten mit Moskau aus der Partei austrat. Er traf sich Mitte der Achtziger mit Palästinensern und wurde deswegen inhaftiert. Die Mutter, die als erste Frau in Palästina Medizin studiert hat, ist bis heute sozial-politisch aktiv. Gemeinsam mit palästinensischen Frauen engagiert sie sich zum Beispiel gegen die Sperrmauer. Dror Feiler, heute Vorsitzender der europäischen Organisation „Europäische Juden für einen gerechten Frieden“, setzt sich für ein friedliches Zusammenleben von Juden und Palästinensern ein.