From one extreme to another

Duo Iana



Uraufführung

Christine Wodrascka, Klavier

Betty Hovette, Klavier

Iana ist die Einheit zweier Identitäten. Zwei sich gegenüber befindende Klaviere, die zusammengehen – oder opponieren und ein Klang und ein Material in der Bewegung werden. Zwei Frauen, die beide polychromatische Musikgeschichten mitbringen. Ihre Begegnung hebt die Genregrenzen und die Grenzen der musikalischen Universen auf. Es ist eine transidiomatische, die Abschottung aufhebende Suche mit dem Bedürfnis, das Bewusstsein aufzurütteln, eine Suche, bei der nichts unterdrückt wird. Es ist eine Einladung an die Schönheit der Verknappung, ein Eintauchen in das sanfte Unbekannte als Reaktion auf eine Welt, in der alles geplant, keimfrei und unter Kontrolle ist. Über die obsessionelle Entdeckung von gestischen und klingenden Clustern hinaus beschwören die beiden Pianistinnen einen Ausbruch an Energie, ohne dabei in Selbstgefälligkeit zu verfallen. All dies in der Hoffnung, das aktive Hören des Publikums anzuregen.

Iana is an entity of two identities. Two opposed pianos that mix together – or oppose, and become a single sound and a material in movement. Two women both carrying polychromatic musical stories. Their encounter puts in practice a de-partitioning of genres and musical universes. It is a transidiomatic decompartmentalization research with a desire to shake up the consciousnesses, a research in which nothing is compressed. It is an invitation for beauty of austerity, a dive into the gentle unknown, in reaction to a world where everything is designed, sanitized and under control. Across their obsessional exploration of gesture and sonorous cluster, the two pianists provoke a burst of energy, without drifting or falling into complacency. All this in the hope of arousing the auditor’s most active listening.