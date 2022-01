per Mail teilen

Die Gruppe „Six“, künstlerisch geleitet von dem Saxophonisten Urs Leimgruber und dem Pianisten Jacques Demierre, besteht aus sechs Musikerinnen und Musikern, die zu den führenden Protagonisten der frei improvisierenden Szene Mitteleuropas zählen: Urs Leimgruber bereichert und erweitert seit Jahrzehnten mit neuen Spieltechniken den Saxophonklang; Jacques Demierre hat auf dem Klavier einen eigenwilligen, mit Clusterakkorden operierenden Stil entwickelt; gemeinsam mit Isabelle Duthoit, die ursprünglich als klassische Klarinettistin ausgebildet wurde und reiche Erfahrungen als Interpretin neuer Musik besitzt, bildet Demierre eines der spannendsten Improvisationsduos der Gegenwart; Charlotte Hug wiederum hat experimentelle Bogentechniken zur Erweiterung des Klangspektrums der Bratsche entwickelt; Dorothea Schürch integriert eine breite Palette von Geräuschspektren in ihrer Vokalkunst; und Thomas Lehn operiert ganz bewusst mit analogen elektronischen Sounds, die ein unmittelbares Reagieren auf den Struktur- und Gestaltprozess live aufgeführter Musik gestatten. Mit „Six“ bilden diese sechs Musiker ein Ensemble, das Klangimprovisationen in differenzierter Weise auf die akustischen Gegebenheiten eines Raumes ausrichtet. Die entstehende Musik enthüllt gleichsam das akustische Potential eines Raumes. „Six Plus One“ ist die Erweiterung dieser Gruppe um Thierry Simonot und Rudy Decelière vom Genfer Klanglabor AMEG mit dem Ziel, das musikalische Feld des improvisierenden Ensembles durch die Einbeziehung der Elektronik klanglich zu ergänzen und auf ein „Orchester“ von Lautsprechern zu projizieren.