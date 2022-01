Vinko Globokar

„Radiographie d'un roman” besteht aus 39 Kapiteln, die jeweils eine Minute dauern. Im ersten Drittel enthält jedes Kapitel fünf Substantive, von denen anzunehmen ist, dass sie seinen Inhalt erklären. Diese Worte erscheinen in fünf Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch und Slowenisch). Im zweiten Drittel werden die Substantive durch Verben ersetzt, im dritten durch Adjektive. Im Chor, der bei einer Demonstration in der Stimmung zwischen Chorgesang oder Folkloretanz unterwegs ist, gibt es sieben Vokalsolisten, deren Stimmen elektronisch bearbeitet werden, um sie ‚dramatischer’ zu machen. Das Orchester bewegt sich zwischen Geräusch und Klang. Das Akkordeon hat die fast unmögliche Aufgabe, all diese so ungleichen Elemente des Dramas zusammenzuhalten. Bleibt noch der Schlagzeuger. Man könnte sich fragen, ob er sich nicht vielleicht im Saal geirrt hat. Das alles sind nur die Ingredienzen, die es allen Hörerinnen und Hörern erlauben sollten, ihren eigenen Roman zu erfinden.

(Übersetzung aus dem Französischen: Birgit Gotzes)