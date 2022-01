Der Drang nach Neuem versperrt manche Wege

per Mail teilen

…gerade wenn man dafür bezahlt wird.

Tatsache ist: Man kann bestimmte Prozedere um Produktion und Präsentation von Musik nicht aufgeben, wenn man von neuer Musik spricht. Warum spricht man von neuer Musik? Wegen des Geldes. Und gerade das wurde nicht angesprochen bei der Eröffnung der Donaueschinger Musiktage mit einer Podiumsdiskussion zu dem Festivalwesen heute.

Es wurde die Möglichkeit anderer Präsentationsweisen angesprochen, der gewandelte Prozess künstlerischen Schaffens. Doch dem eigentlichen Verlangen bei Fragstellungen wie „Soll es Donaueschingen noch weiter geben“, den Untergang nicht nur zu prophezeien, sondern ihn im Unterlassen zu vollziehen, wurde nicht nachgegeben. Eine Praxis, so muss man vielmehr konstatieren, kann sich nicht erneuern, wenn sie sich nicht selbst ästhetisch und finanziell bei Stange halten kann. Es gibt ganze Szenen, die sich selbst finanzieren, deren Dasein in sich selbst zirkuliert. Die neue Musik aber finanziert sich von außen, vom Bund, vom Land, von Stiftungen und privaten Förderern. Außerdem möchte sie Außenwirkung erzielen, ästhetisch (politisch, sozial…) …und (das ist fatal) wegen des Geldes. Nicht nur das Agieren der Künstler, der Auftraggeber, der Kritiker ist geprägt davon. Auch das Sprechen über die Musik selber. Wenn man Geld von jemandem bekommt, der nicht allzu viel von der Sache versteht, dann muss man sich legitimieren. Und das kennt man aus der einfachsten Konversation: Wenn jemand anfängt sich legitimieren zu müssen, hört man weg, weil eigentlich nichts mehr gesagt wird. Auch das Rechtfertigen eines Werkes durch die Anbindung an zeitgenössische Theorien ist ein Zeugnis dafür.

Doch wann müsste die neue Musik sich nicht mehr legitimieren. Die einfachste und plausibelste Antwort wäre wohl das Geld inklusive der ganzen Maschinerie von staatlichen Institutionen wie Hochschule, Rundfunk...

Das Geld ist aber nicht der Sündenbock!