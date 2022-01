SWR SWR -

Eleonore Büning hat kein Wochenende – genauso wenig wie Ärzte, Apotheker und Künstler – dafür macht sie manchmal mittwochs frei, und macht dann Wäsche oder geht zum Friseur; Christina Kubisch hingegen bricht mit ihrer Zunft und geht samstags zum Markt, einkaufen, und Armin Köhler lädt niemals Freunde zum Geburtstag ein. Wo gibt’s denn so was?

Peter Szendy charakterisiert in seinem Buch "Tube" den Schlager als das selbstaffirmative Lied: Seiner Banalität in Text und Musik völlig bewusst, verlangt der Hit nur nach sich selbst und zelebriert seine Leere, das Lied besingt sich selbst, shalala shalala.

"Rucke di Guck" heißt Giacinto Scelsis Stückchen für Flötchen und Oboe, dass die alljährlich eröffnende Podiumsdiskussion in Donaueschingen musikalisch unterbrach, eine Diskussion die Szendys Hitprinzip aufs erfreulichste verwirklichte: Ein Festival wird 90 Jahre alt und beginnt, indem es sich feiert – unter selbstkritischer Fahne, versteht sich, doch nicht minder inhaltsfrei. Nicht ungeschickt stellten sie das an, eine Frage zu finden, die eine fundamentale Selbstreflexion anzustoßen vorgibt, die sich jedoch in dieser Runde keiner ernsthaft stellen kann: Soll Donaueschingen abgeschafft werden? Ernsthaft beginnt ein jeder, unernst eine Sache zu hinterfragen, die Existenzgrundlage der ganze Runde überhaupt ist. Als die Klangkünstlerin Kubisch einwirft: "Fünf aus dem Musikbetrieb gegen eine Künstlerin sitzen wir hier und diskutieren über die Zukunft der Musik; dabei hättet ihr ohne uns alle keinen Job!", in diesem kurzen Moment von Ehrlichkeit schaltet das Moderatorenteam anstelle der Reklame das kleine musikalische Intermezzo Scelsis ein, "Rucke di Guck, wir feiern Festival!"

Und weiter läuft die Diskursmaschine, und Armin Köhler macht – zurecht! – keine Anstalten, seine Befangenheit in der in Frage stehenden Sache zu kaschieren; "Wir hier in Donaueschingen, wir machen seit 90 Jahren Innovation, wir hier in Donaueschingen bieten auch Raum zum Scheitern, denn dies ist der effizienteste Weg zum Fortschritt, wir hier in Donaueschingen sind das wichtigste, älteste und größte Uraufführungsfestival." Schön, wenn einer gerne tut und gut findet, was er macht – doch Frau Büning widerspricht, keiner weiß genau, wem, doch immerhin, es wird widersprochen, diskutiert: "Mir ist hier sympathisch, dass die alte Avant-Garde nicht durch eine neue ersetzt wird ... Fragezeichen!" Fragezeichen? Zuletzt die alte Bildungs-Klatsche; wenn keiner mehr Klavier spielen lernt, ist Schluss, fertig, keiner geht mehr zum Konzert, Vermittlung hin oder her; was Armin Köhler schon zu Beginn der Diskussion propagierte: "In einer Informationsgesellschaft ist es das wichtigste, nicht durch Frau Büning informiert zu werden!“ Wir hier in Brigachthal stimmen fröhlich mit ein; wer wollte denn überhaupt diesen Spaß abschaffen, shalala, shalala!