Brigachtal-Klengen, Grüningen, Aufen… Donaueschingen!

Wandern lieb ich für mein Leben,

Lebe eben wie ich kann,

Wollt ich mir auch Mühe geben,

Paßt es mir doch gar nicht an.

Wege zur neuen Musik basieren häufig auf Imaginationen, ob sprachlich, akustisch oder visuell. Wir haben uns gefragt, was sind die imaginären Stationen auf dem Weg nach Donaueschingen? Was ist das für eine Installation "Donaueschingen". Kl(a?)engen, Grüningen, Aufen, Hindenburgring, Rewe, Erich-Kästner-Halle. Entlang der Bahnstrecke führte der Weg, drei verschiedene Intensitätsebenen werden imaginiert, Regio, Interregio, Intercityregio, eine Superposition von Stille und Rauschen, die einem seriellen Grundnetz gehorcht und gleichsam diese Struktur entlang gewisser Fluchtlinien durchbricht – vor Grüningen zog einer die Notbremse. Der Klangweg, gesäumt von surreal gesetzten, späten Blumen, erschwert sich aufgrund eines imaginierten, klanglosen Himmelskörpers, der einem kosmischen Rhythmus von komplexer Langsamkeit gemäß, den Azur durchmisst, in seiner tief gebogenen Bahn die Ambivalenz der jährlichen Heiss-Kalt-Zeit-Oszillation auslösend.

Klang, glaubt man der großen Klangkünstlerin dieses Werkes, existiert nicht für sich. Die Stimmung, der Kontext entscheidet. Und der war hier so prägnant gesetzt! Zwischen Qual und Glücksempfinden changierend und ständigem Kleidungswechsel ausgeliefert wurde der Rezipient gezwungen, Klang in seiner haptischen und olfaktorischen Ein-ge-bundenheit zu er-leben. Daran konnten die Lautsprecher in den Bäumen, Häusern auch nichts ändern. Am Wegrand lockte der Regress in traditionelle Rezeptionsmuster - Bänke, sitzbare Steine – doch dem überkommenen Klangfrontalismus widersteht der Rezipient.