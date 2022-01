Dumpf, spröd, eindimensional...

muss nicht schlecht sein!

Spröde Klänge. Durch die starke Beschränkung der akustischen Produktionsmittel. Dumpfe Klänge. Erzeugt durch die Arbeit mit von verschiedensten Materialien behinderten Schallplattenspielern. Eindimensionale Klänge. Die Brillanz der Armut. 50 Klänge an der Zahl sind es, die das Institut für Feinmotorik als Klangskulpturen ausgestellt haben und mit dieser Arbeit den diesjährigen Karl-Sczuka-Preis gewonnen haben.

Viele Besucher verließen bei der Anhörung den Saal. Doch erst nach Hälfte der Zeit, denn das Hauptproblem war die Art und Länge der Aufführung. 50 für sich stehende Klangbilder von 10 Sekunden bis ungefähr einer Minute, die mit wenigen Sekunden Stille hintereinander gesetzt waren. Hat man schon einmal eine Skulpturensammlung mit 50 Objekten gesehen? Höchstens in einer Nationalgalerie wie dem Louvre, durch die man dann ähnlich wie in „Bande à part“ (Godard) in 3 Minuten durchrennt. 46 Minuten ging die Klangskulpturensammlung, einfach zu lang und zu viel. Auch wären separierte Räume für je eine Klangskulptur der bessere Ort, um sie als diese wahrzunehmen. Oder noch besser, es sind Klänge für zuhause, als Objekte für „übers Sofa“ (Hannes Seidl), bei denen man sich im Minimalismus des Klanggeschehens zu den spröden, dumpfen und auch positiv zu sehenden eindimensionalen Klangobjekten angemessen verhalten kann. Das vom Institut für Feinmotorik selbst als „schwache Musik“ bezeichnete Schaffen passt nicht in den „Hörsaal“. Bekannt wurden sie ja auch primär über ihre CD-Veröffentlichungen, also dem Medium privater Introspektion.