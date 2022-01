Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung I

per Mail teilen

Oh, ja, den Jazz haben wir ganz vergessen, nun zu etwas ganz anderem: Installation. Das foucaultsche Kronleuchterpendel im Biedermeier, unter dem sich die Goldplatte gewordene Erde dreht empfinden wir als – interessant... CHhht... chhht... chhhht.... na vielleicht fffffft.... fffffft..... drei Ebenen, also:

Chhht

Chhht

Chhht

Chhht

Chhht

Chhht

Chhht

Fffffft

Fffffft

Fffffft

Fffffft Fffffft Fffffft

Fffffft Fffffft Fffffft Fffffft Fffffft

Schscht Schscht Schscht Schscht Schscht Schscht

Schscht Schscht Schscht Schscht

Sch

s

Die fürstenbergisch-fürstliche Sammlung ist an sich schon Klasse, nur noch übertroffen vom fürstenbergisch-fürstlichen Archiv mit seinem fürstlich-fürstenbergischen Archivar, der nachts – das ist nicht erfunden, ich kann das beweisen mit Photo – davon träumt, wie Stockwerk für Stockwerk über ihm einkracht und morgens beim Aufstehen hämisch über Köln lacht... aber davon ein andermal.

Obwohl: François Sarhan resp. Professeur Glaçons Enzyklopädie geht letztlich genau dieser oft belächelten Wissensform nach: dem Archivieren, Sammeln, Konservieren, Klassieren, Ordnen und Benennen. Die Hybris der allumfassenden Dokumentation, der Darstellung einer Totalität durch systematisch-verästelndes Erfassen, spiegelt sich schon im Bau der Sammlung, der vom Fundament der Erdgeschichte über die Wissenschaft des Lebendigen im Stopftierkabinett im ersten Stock bis zuletzt im Dachstock, dicht unter dem Himmelszelt, der Mensch in der griechischen Statue zum Gott sich aufschwingt – Geist und Gegenstand sich entsprechen. Sarhan treibt dieses Klassierungstreiben ins Groteske.

Nachdem letztes Jahr Georg Nussbaumer das Streichquartett erlegte, stellt Sarhan nun das niedergestreckte Streichtrio ausgestopft in die Vitrine – wie der Auerhahn noch stiert, so spielen auch sie noch, hinter der Glaswand (das Wort Konservatorim kriegt hier einen ganz neuen Sinn). Collagearbeiten à la Terry Gilliam, auf Büsten projizierte Gesichter, lebendige Stauten – manche Ideen mögen wohl abgegriffen sein, doch sie passen derart gut in diesen Kontext, dass sich mit ihnen ein höchst unterhaltsamer und auch anregender Sonntagnachmittag hat verbringen lassen.