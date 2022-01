Existentiell still

Rebecca Saunder's Raumcollage "Stasis"

Saunders Raumcollage für 16 Solisten wird ihren eigenen Ansprüchen voll gerecht: "Ein riesiges Mobile […] eine manifeste komplexe Dehnung des einen Gegenstandes […] die Umrahmung von Klang durch Stille […] die Präsenz [des immerwährenden Klangs] bestätigt die Abwesenheit [von Stille]". Die 16 Musiker agierten auf verschiedenen Podesten im Raum verteilt, sowohl zwischen dem Publikum, als auch auf einer zweiten, höheren Ebene, die den Raum umsäumende Balustrade. Synchronisiert mit Stoppuhren wechselten sie zu festgelegten Zeitpunkten ihren Platz, um in immer neue Klang-Konstellationen miteinander zu treten.

Die Atmosphäre ist geprägt von kaum fortschreitenden Klangflächen, die vom Schlagwerk immer wieder mit Impulsen aktualisiert, zum Atmen gebracht werden. In kaum fühlbaren Pulsen bewegen sich die Klänge von Instrument zu Instrument durch den Raum, die Trompete stößt schrill aus, hält die Höhe und die Klarinette imitiert, führt schließlich den Klang in die eigenen Klangcharakteristika ein. In dem 40-minütigen Werk erklingt gleichmäßig verteilt ein Puls zweier großer Trommeln aus den Nebenräumen, die das vorherige Atmen des Stückes zu einem Herzschlag transformieren. Durch ein zeitliches Versetzen beider Trommeln treten jedoch Herzrhythmusstörungen auf. Der Herzschlag verklingt wieder und man verliert sich in das viel langsamere Tempo des Atmens der Klänge.

All dies sind jene unhintergehbaren Formen von existentieller Stille, die ohne jede abstrakte Bezugnahme existieren: Das beständige Atmen, das Rauschen des Blutes, der Schlag des Herzens. Alles andere wäre der Tod. Saunders "Stasis" lässt dies die Hörer empfinden. Selbst in einem schalltoten Raum tritt durch meine Anwesenheit keine Stille ein. Und auch ein Klang wird nie den Tod, die absolute Stille repräsentieren können.