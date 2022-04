Eliav Brand, geboren in Tel Aviv, studierte an der Musikakademie in Tel Aviv bei Joseph Dorfman, an der State University of New York in Buffalo bei David Felder, Cort Lippe und Walter Zimmermann. Seine Werke wurden bislang in Europa, Israel, Japan, Nordamerika, bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt, den Bludenzer Tagen zeitgemäßer Musik und dem Sommer in Stuttgart aufgeführt. Er arbeitete mit Ensembles zusammen wie KNM Berlin, dem New York New Music Ensemble, den Neuen Vocalsolisten Stuttgart, Sur Plus, Varianti, Ensemble d’ame, der Internationalen Ensemble Modern Akademie und Ensemble intercontemporain. Er erhielt Stipendien unter anderem für die Cité des Arts in Paris, die Akademie Schloss Solitude, Villa Aurora und des Berliner Senats. Er lehrte am Buffalo State College – State University of New York. Seit 2002 lebt Eliav Brand in Berlin.