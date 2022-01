per Mail teilen

Aureliano Cattaneo

Blut – Blut, das in den Adern rollt.

Blut – roter Faden, der uns durch das Labyrinth leitet.

Blut – ein Ton, der durch das ganze Stück durchläuft, ein roter Faden, der die Struktur zusammenhält.

Blut – Flüssigkeit, die Form annimmt, wenn sie sich in ein Behältnis zwingt.

Blut – Material, das Form annimmt, wenn es in eine Struktur gebracht wird.

Blut – Drei Solisten, ein Orchester. Verschlungene Dialoge.

Blut – Musik für Orchester, die sich kammermusikalisch auflöst.

Blut – Kammermusik, die sich orchestral verdichtet.

Blut – Echo des Instrumentalklangs, Echo von Instrumenten.

Aureliano Cattaneo (Übersetzung aus dem Italienischen: Birgit Gotzes)