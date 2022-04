Marko Nikjodevic Linsengericht-Fotografie - Linsengericht-Fotografie

Marko Nikodijević, geboren 1980 in Subotica (Serbien), ist ein deutsch-serbischer Komponist und electronica-Künstler. Nikodijević studierte Komposition bei Srdjan Hofman und Zoran Erić in Belgrad, außerdem bei Marco Stroppa sowie Musiktheorie bei Bernd Asmus in Stuttgart, wo er seit 2003 lebt. Unter dem starken Einfluss von Techno-Musik sind Nikodijevićs Kompositionen vor allem von digitaler Technologie geprägt. Er beschäftigt sich insbesondere mit algorithmischer Komposition unter Anwendung von fraktalen Strukturen, ferner mit spektraler Musik, instrumentaler und digitaler Klangsynthese sowie digitaler Signalbearbeitung. Er war Stipendiat der Internationalen Ensemble Modern Akademie von 2010 - 2011. Ebenfalls 2011 war er Baldreit-Stipendiat der Stadt Baden-Baden. Er ist Preisträger verschiedener Wettbewerbe, darunter der Kompositionspreis des 9. International Young Composers Meeting in Apeldoorn, Honorable Mention Gaudeamus Music Week, Franz-Liszt-Stipendium-Preis, Gaudeamus-Preis 2010.