Trond Reinholdtsen

Dieses aufregende und informative kleine Stück Programmmusik beginnt mit einer systematischen, phänomenologischen Untersuchung des „musikalischen Materials” in der heutigen zeitgenössischen Musik, mit der der menschliche, kognitive Apparat, seine Funktionsweise und die Grenzen der akustischen Wahrnehmung einer geradezu schonungslosen Überprüfung angesichts der partiellen Degeneration und der durch den grenzenlosen Zugang zu schnellen Stimuli in der Pop-Musik, den sozialen Netzwerken und der Internet-Pornographie verursachten Konzentrationsschwäche des öffentlichen Publikums unterzogen werden.

Eine schwache Explosion, wie aus weiter Ferne, ist am Anfang zu hören: Der Pragmatismus des professionellen Musikers, die Politik der Auftragsvergabe und die Taktik der Festival-Netzwerke werden schonungslos bloßgestellt als bittere Sinnbilder der Kontrolle des Status quo durch den Bürokratismus der kapitalistischen Gesellschaft und mehr noch: Die phänomenologische Welt selbst diskreditiert sich als Schauplatz wahrhafter künstlerischer Erfindungen im 21. Jahrhundert. Nur die Theorie in ihrer abstraktesten und reinsten Form kann uns jetzt noch helfen. Nach drei schwachen Jahrhunderten der zeitgenössischen Musik (1980-2010), nahezu nachlässig beruhend auf einem ästhetischen Regime der künstlerischen Bescheidung, des Konsens, der nur mühsam verdeckten Unterhaltung, der Kunst als Werbung für Apple-Produkte, der wiederholten Übungen einer Dekonstruktion der Dekonstruktion und einer halbspirituellen Bevorzugung des klanglich Ungefähren, „zitternd vor der Sterblichkeit”, wird es erforderlich sein, in diesem Moment des Stücks (der exakt dem Goldenen Schnitt entspricht) mit der Neuerziehung des Neuen Musik-Publikums zu beginnen und neue Standpunkte der musikalischen Ontologie von mathematischer Präzision aufzustellen, die sich darauf konzentrieren, ein neues Fundament der kompositorischen Form zu konstruieren, das in der Lage ist, das Phantom des Postmodernismus zu erwürgen und den Grund zu bereiten nicht nur für die Wiedererfindung der Aktualität von Musik als einer Kunstform, sondern auch für eine neue Art des jungfräulichen Kommunismus. Allein dieser Gestus, nennen wir ihn einen reaktivierten Klassizismus, wird negiert durch einen plötzlichen Angriff der Befürchtung, das Publikum zu langweilen. Das Resultat wird sein, eine kritische Untersuchung des Begriffs „Freiheit”. Der Konzertsaal wird als gültiges Dispositiv der wahrhaftigen, utopischen Kunstproduktion in Gestalt einer kraftvoll, mit unironischer Ernsthaftigkeit propagierten Rückkehr zur großen Erzählung zurückgewiesen. Aber, ist es in einem Europa der moralischen und finanziellen Krise nicht längst zu spät? Der Held des antisozialen musikalischen Idealismus, Conlon Nancarrow, hat einen überraschenden Auftritt auf der Szene und offeriert eine Alternative in Gestalt eines Beispiels der totalen Zurückgezogenheit aus dem offiziellen Musikgeschehen und präsentiert einen neuen Prototypen für das Gesamtkunstwerk Player Piano. Kurz gesagt: Es sollte für jeden Geschmack etwas in diesem Stück zu finden sein.

Die folgenden Leitmotive sollten dem Publikum vor der Aufführung bekannt sein:

Trond Reinholdtsen (Übersetzung aus dem Englischen: Bernd Künzig)