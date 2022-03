geboren 1979 in Ottawa, Ontario (Kanada), entschied sich durch den Besuch der Canterbury Arts High School in Ottawa bereits früh für eine künstlerische Laufbahn. An die Schulzeit schloss sich die Studienzeit in Montreal (Kanada) an. Zunächst studierte Annesley Black an der Concordia University Elektronische Musik, Jazz-Harmonik und Gitarre, anschließend Komposition an der McGill University. Ihre Studien in Kanada schloss sie mit dem Bachelor und der Auszeichnung "Outstanding Achievement in Music Composition" ab. Von 2004 bis 2006 studierte sie Komposition an der Musikhochschule Köln bei York Höller und Elektronische Komposition bei Ulrich Humpert. Im Anschluss hieran folgten Studien an der Hochschule für Musik Freiburg: Komposition bei Mathias Spahlinger, Elektronische Musik bei Orm Finnendahl und Angewandte Musik bei Cornelius Schwehr. 2008 schloss sie ihr Studium mit dem Diplom ab. Annesley Black besuchte zahlreiche Meisterkurse im In- und Ausland bei namhaften Komponisten wie Helmut Lachenmann, Brian Ferneyhough, Georges Aperghis und Beat Furrer. Sie erhielt zahlreiche Stipendien und Preise.