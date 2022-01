Gesamturteil

per Mail teilen

Mit drei Uraufführungen sind am 20. Oktober die Donaueschinger Musiktage 2013 zu Ende gegangen. Das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, das SWR-Vokalensemble Stuttgart sowie das Ensemble Modern unter der Leitung von François-Xavier Roth interpretierten Werke von Alberto Posadas, Bruno Mantovani und Philippe Manoury. Insgesamt zehn neue Kompositionen und Musikinstallationen wurden von nahezu 10.000 Besuchern teils begeistert aufgenommen.

SWR SWR - Tilman Stamer

Die Donaueschinger Musiktage haben 2013 ihren Anspruch als international bedeutendes Experimentierfeld in der Neuen Musik unterstrichen. Mit der Uraufführung von gleich fünf abendfüllenden, großformatigen Werken von Georges Aperghis, Raphaël Cendo, Bernhard Lang, Enno Poppe und Walter Zimmermann wurde erneut ein anspruchsvolles und zugleich gewagtes Festivalprogramm realisiert.

Festivalleiter Armin Köhler: "Das Festival hat offenbart, dass im aktuellen Musikdiskurs auch in einer Mediengesellschaft musikalische Formen aus rein klanglicher Materie nichts an Suggestionskraft verloren haben."

Ein Höhepunkt des diesjährigen Festivals war die Uraufführung des 80-minütigen Werkes "Speicher" für großes Ensemble von Enno Poppe am Samstag mit dem Klangforum Wien unter der Leitung des Komponisten.

Enno Poppe SWR SWR - Tilman Stamer

Zu den weiteren Höhepunkten zählten das zweite Konzert mit dem diesjährigen "Ensemble in Residence" Klangforum Wien mit der Uraufführung von "Situations" von Georges Aperghis sowie das Eröffnungskonzert mit dem SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg mit Werken von Zimmermann und Lang.

Bei der "SWR2 NowJazz Session" feierte das Quartett "Koch-Schütz-Studer & Shelley Hirsch" seinen ersten Auftritt in Deutschland, gefolgt von einer Live-Koch-Performance des "Tobias Delius Sextetts".

Orchesterpreis 2013 für "Situ"

Das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg hat zum Abschluss der Musiktage den Kompositionspreis 2013 für das nach Auffassung der Musiker "bemerkenswerteste Orchesterwerk des Festivals" verliehen. Er geht an die Komposition "In Situ" von Philippe Manoury. Die Jury habe sich für ein sehr anspruchsvolles Werk entschieden, "ein Werk, das zu spielen für keinen der vielen Beteiligten und an keiner Stelle beliebig erscheint, sondern das mit großem Geschick und kraftvoll ein kammermusikalisches Grundgefühl mit raumgreifenden Ausdehnungen verbindet".

Mit der Auszeichnung verpflichtet sich das Orchester, sich für weitere Aufführungen des prämierten Werkes einzusetzen.

Künftige Zusammenarbeit vertraglich festgehalten.

Ausblick 2014

Die nächsten Donaueschinger Musiktage finden vom 17. bis 19. Oktober 2014 statt. Das Thema sind "Doppelbegabungen". Kompositionsaufträge wurden u. a. an Peter Ablinger, Ondřej Adámek, Friedrich Cerha, Renald Deppe, Pascal Dusapin, Brian Ferneyhough, Hanspeter Kyburz, Michael Lentz, Kryštof Mařatka, Ole Henrik Moe, Chris Newman, Brice Pauset, Josef Anton Riedl, Wolfgang Rihm, François Sarhan, Salvatore Sciarrino, Simon Steen-Andersen, Chiyoko Szlavnics, Jennifer Walshe, Hans Zender vergeben. Alle Kompositionen entstehen im Auftrag des SWR. Neben dem SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, dem SWR-Vokalensemble Stuttgart und dem Experimentalstudio des SWR sind das Ensemble Modern und das Klangforum Wien im kommenden Jahr Gäste des Festivals.