Nothing integrated

Simon Steen-Andersen

Si me detengo no habrá hoja en blanco.

Si me detengo no dejarán abierto el espacio de mi detención.

Para recorrer varias páginas en blanco podrían dedicarse horas,

pero quién se detendría en ellas para dejar que su tiempo transcurra.

Wenn ich innehalte wird es keine leere Seite geben.

Wenn ich innehalte werdet ihr nicht den Raum meines Innehaltens offen lassen.

Dem Durchlaufen einiger leerer Seiten könnte man Stunden widmen,

aber wer würde darin innehalten um seine Zeit vergehen zu lassen.

Guillermo Lema, Música Utopica