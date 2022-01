per Mail teilen

Bernhard Gander

... weil sich dieses Stück wie Beine und Strümpfe verhält:

I: In einer Fabrikhalle werden Strümpfe erzeugt, chaotische und farbige Fäden werden gebündelt und zu verschiedenen Mustern verwoben, engmaschig, weitmaschig, hell, dunkel, feingarnig, grobgarnig, elastisch, fest, hauteng...

II: Die Strümpfe werden anprobiert und auf dem Laufsteg präsentiert – Applaus, Blitzlicht.

III: Anschließend geht es zur Party in die Disco; viele Beine (in engen Strümpfen) tanzen, alleine, zu zweit, Partnertausch, Rückzug ins Séparée, die Musik klingt dumpf und das Licht ist schwach, die Strümpfe sind überspannt und reißen, eine Laufmasche; zurück in der Menge, alle tanzen (fast) im selben Rhythmus unter der großen sich drehenden Discokugel.

"Beine und Strümpfe" ist dem Klangforum Wien gewidmet.

Bernhard Gander