Die Innovation bleibt immer auf einem Fleck

Armin Köhler im Gespräch mit Boris Groys (Teil 1)

Von den Wurzeln des Innovationsdenkens

Armin Köhler: Vor mir liegt der Pressespiegel der letztjährigen Donaueschinger Musiktage. Die Stuttgarter Nachrichten attestieren darin dem Festival. "Viel Klangware aus zweiter und dritter Hand", ein junger Berliner Kritiker vermerkt: "auch die Werke sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Sie sagen kaum noch ‚Ich bin neu’. Oft sagen sie überhaupt nichts mehr.", die Hannoversche Zeitung headlined "Die Neue Musik kommt oft alt daher" und eine Sendung einer deutschen Rundfunkanstalt moniert, dass alles recht bekannt gewesen wäre, vertraut, ästhetisch höchst abgesichert und dass das Innovative fehle. Das sind nur einige Beispiele. Sie demonstrieren aber den Tenor der kritischen Betrachtung des Festivals seit mehreren Jahren. Sie sind zudem beispielhaft für die kritische Distanz, die in allen Künsten einer ganzen Generation von Künstlern entgegenschlägt. Innovation, das Experimentelle, das Neue gelten seit der Moderne als feste Bestandteile in der Bewertung künstlerische Artefakte. Ich möchte daher zunächst einmal nach den Wurzeln des besonderen Stellenwerts dieser Kriterien in der europäischen Kunst fragen. Es handelt sich schließlich um eine Wertfrage. In Ihrem Essay "Über das Neue" stellen sie diese Frage in einen ökonomischen Zusammenhang, und betonen so die ausgeprägt materielle Akzentuierung dieser Begriffe. In der Bildenden Kunst mit ihrem Kunstmarkt kann ich dieser These bedingt folgen. Wir Musiker möchten aber diese Konnotation weit von uns weisen.



Boris Groys: Wenn ich von Ökonomie spreche, dann meine ich nicht den Kunstmarkt, sondern in erster Linie die Tatsache, dass die Kunstwerke in der Moderne aufbewahrt, registriert, musealisiert und rekonstruiert werden. Das heißt, sie werden nicht ersetzt, verdrängt oder vergessen. Daraus entsteht das Verlangen, Neues zu produzieren. Lévi Strauss hat seinerzeit bestimmte Kulturen als "kalte Kulturen" bezeichnet. Er meint damit jene ohne schriftliches Gedächtnis und ohne Innovationsdrang. Kultur- und kunstbildend in ihnen sind die Pflege der Tradition und die Verteidigung gegen den korrumpierenden Einfluss der Zeit. Eine Kultur aber, die kein schriftliches und gut organisiertes Gedächtnis hat, ist immer wieder auf der Suche nach ihrer Tradition. Eine musealisierte, technisch hergestellte Kultur hingegen, in der ein technisches System die Funktion der Aufbewahrung der Kultur- und Kunstmonumente übernommen hat, wird von der Forderung entlastet, ausschließlich die Tradition zu pflegen. Sie ist vielmehr unter die eine Forderung gestellt, Neues zu produzieren, weil es in dieser Situation keinen Sinn mehr macht, etwas zu tun, was erstens im Gedächtnis schon immer vertreten war, und zweitens jederzeit abgerufen werden kann. Ich glaube, dass nunmehr auch die Musik durch das ganze System der Aufnahmeverfahren und Aufbewahrungsformen mehr und mehr in dieses Paradigma einbezogen werden wird. Wenn also eine Sammlung von einhundert verschiedenen Versionen eines klassischen Stückes vorliegt, dann muss man vom nächsten Interpreten eine neue Interpretation verlangen, sonst macht sie keinen Sinn. Das war in der Vergangenheit anders. Man ging in ein Konzert, war begeistert, hat aber diese Interpretation im Laufe der Zeit aus dem kollektiven Gedächtnis verloren, weil es die Möglichkeit eines systematischen Vergleichs noch nicht gab. Das immer differenzierter sich entwickelnde System der Aufbewahrung der Musikstücke und der Musikaufführungen führte im 20. Jahrhundert verstärkt zu der Forderung nach dem Neuen auch im Musikbereich