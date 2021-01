Von Armin Köhler



Liebe Gäste,



auch wenn wir keine Feierstunde vorgesehen haben, sollte es nicht unerwähnt bleiben: die Donaueschinger Musiktage begehen heuer, nahezu unbemerkt, ihr 85jähriges Jubiläum - 85 Jahre voller Traditionen, Auf- und Ausbrüche und vieler Sternstunden der jüngeren Musikgeschichte.

Mein Dank gilt all jenen, die uns die Treue gehalten haben: allen Komponisten wie Interpreten für die zahlreichen aufregenden Anregungen, denvielen Förderern, die uns all die Jahre finanziell den Rücken frei gehalten haben und unserem Publikum, das uns bis heute so konsequent kritisch und zahlreich begleitet.



Wie die vergangenen Donaueschinger Jahrgänge steht auch der diesjährige ganz im Zeichen der Suche nach neuen Wahrnehmungsformen von Musik. Vorgestellt werden nicht schlechthin neue Kompositionen, die wie üblich eigens für das Festival seit mehr als 50 Jahren nun schon vom Südwestrundfunk in Auftrag gegeben werden, sondern grundlegend neue Konzepte zur Wiedergabe und Rezeption von aktueller Musik. Den konzeptionellen Mittelpunkt des Festivals bildet mithin nicht, wie es auf Grund des hier herrschenden Uraufführungsrituals vordergründig den Anschein haben mag, die einzelne Komponistenkarriere als vielmehr die grundlegende und immer wieder neu gestellte Frage, was Musik heute ist oder noch sein kann mit dem Ziel, das Staunen bei uns Hörern zu beflügeln und die kreativen, kognitiven und emotionalen Seiten aller Beteiligten des Rezeptionsprozesses zu motivieren und zu sensibilisieren.

Einmal mehr ist dieses weltoffene Festival aktueller Kunstmusik damit ein Treffpunkt von Künstlern aus vielen Nationen. Allein 24 KomponistInnen aus 12 Nationen haben sich in diesem Jahr auf den Weg gemacht, um neue Ideen in diesen Findungsprozess einzubringen. Unterstützt werden sie von solch herausragenden Interpretenformationen wie dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, dem Arditti Quartet aus London, dem Schönberg Ensemble aus Amsterdam, dem Freiburger Barockorchester und dem ensemble recherche aus Freiburg. Musikalische Spitzenklasse also auf engstem Raum, fokussiert auf dieses eine Wochenende im Oktober.

Konzerte, Performances und Installationen sind die Pole, zwischen denen sich die musikalischen Angebote des Jahrgangs 2006 bewegen. Ein besonderes Ereignis verspricht die Eröffnungsperformance am Freitag zu werden. Der amerikanische Künstler Alvin Curran hat für sein Werk mit dem auf Getrude Stein verweisenden Titel "Oh Brass on the Grass Alas" 350 Laien-Blasmusiker eingeladen, um auf einem großen freien Feld vor der Erich Kästner-Halle das Verhältnis von Klang und Bewegung, Ferne und Nähe, Vordergrund und Hintergrund sowie unterschiedliche (nicht nur musikalische) Kommunikationsmodelle auszuloten. Seine überdimensionale Blasmusikperformance, bei der das Publikum hinter der großen Glaswand und damit vor der großen Weltbühne(?) in der Halle sitzt, während die Musiker im Freien agieren, zielt auf Auge und Ohr. Sie ist wie eine große Theaterinszenierung zu verstehen. Menschen und Klang in Bewegung, Hochkultur und Alltagskultur "brüderlich" vereint. Es war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, im Probenprozess miterleben zu dürfen, mit welchem Engagement, ja mit welcher Begeisterung Menschen sich mit Phänomenen aktueller Konzertmusik auseinandersetzen, die bislang noch nie damit in Berührung gekommen sind. Wenn es uns hier in Donaueschingen um ein neues Hören geht - für die Laienblasmusiker aus Donaueschingen und den umliegenden Orten ist dies mit diesem Projekt gewiss Realität geworden!