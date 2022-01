per Mail teilen

Manos Tsangaris

Übergangsstücke Mistel Album

Jeder Übergang hat etwas von einem Grenzübergang. Er führt von der einen in die andere Zone. Wir verändern uns mit ihm, er verändert sich mit uns. Ein krasser Wechsel ist nur die extremste Form des Übergangs – ein Ruck. Übergangslose Gleichheit – gibt es sie überhaupt? Sie macht die Übergänge in uns, die inneren Räume spürbar. Das Komponieren zettelt Räume an. Eigentlich bestehen alle denkbaren Kompositionen nur aus Übergängen, und das Bewusstsein ist ohne Kontinuität, es springt.

Misteln sind Halbparasiten, die hoch oben auf Bäumen wachsen.

