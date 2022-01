Killing Bach für Orchester

Francesco Filidei

Composing is a way to investigate why we need to compose.

With this nice sentence I've spent years trying to write instead of doing it. After a long period of lent using only noises, after having rediscovered the sound and color, thinking not to be able to go further inside my reasons and myself, I went on searching the answers given by other composers, in order to compare them with what I was doing. That was the starting point of a cycle of five orchestral pieces conceived as evocations of five composers, organs and nations.

An organ have been sometimes for centuries in the same place and is the best witness of a musical culture.

Fiori di Fiori, the first piece of the cycle, was devoted to Frescobaldi. When I found myself in front of the second, the task was definitely blasphemous. How to deal with Johann Sebastian Bach? The only solution was to aggress him, attacking the most perfect thing I know on earth with all the way I could imagine, literally, with guns, tasers, buzzers, with Wagner and all sorts of devilry.

The result is a grotesque, violent and obscene framework that through his violence tries to renew a sense of sacre. I could write a beautiful piece. I wrote a piece that is disturbing, that seems funny but is not, and that point his finger on a political situation that is becoming very dangerous for everyone, and not only for culture and music.

Francesco Filidei