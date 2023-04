DONAU/RAUSCHEN • Misato Mochizuki • Listening At Pungwe • Piyawat Louilarpprasert

per Mail teilen

Wir mischen uns unter die Donaueschinger Bevölkerung, die an Daniel Otts und Enrico Stolzenburgs "DONAU/RAUSCHEN Transit & Echo" maßgeblich beteiligt ist. Misato Mochizuki spricht über ihr neues Werk "Intrusions", bei dem sie jedes Instrument als Teil eines großen Gehirns versteht. "Listening At Pungwe" sind Memory Biwa und Robert Machiri aus Namibia bzw. Zimbabwe, die in einem Donaueschinger Club zu einer Live-elektronischen Performance einladen und zudem mit der Klanginstallation "Khòó-xùùn" vertreten sind. Das szenische Konzertstück "Ohm-Na-Mo" des thailändischen Komponisten Piyawat Louilarpprasert wird vom Omnibus Ensemble aufgeführt. Für ihn ist es das Ergebnis eines "kollektiven Komponierens".