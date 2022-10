SWR2 NOWJazz: "Habitat 1 & 2" von Lotte Ankers

Im akustischen Trio in der Besetzung Saxophon-Gesang-Piano geht es darum, die facettenreichen Ebenen von "Stille" zu erkunden. SWR2 NowJazz Session in den Gewerblichen Schulen Donaueschingen am 17.10.2015 mit Lotte Ankers "Habitat"

SWR Ralf Brunner