Das Ensemble intercontemporain spielt "Le Encantadas" von Olga Neuwirth

In ihren Jahren in Venedig hat Olga Neuwirth die ephemeren akustischen Räume der Lagunenstadt ausgehorcht, zum Beispiel die Basilica di San Marco. Als Reaktion auf die besondere akustische Situation dieses Raums entstand "Le Encantadas ...". Olga Neuwirth "Le Encantadas o le avvenenture nel mare delle meraviglie" Uraufführung am 18.10.2015 im Bartok-Saal der Donauhallen. Ensemble Intercontemporain, IRCAM, Matthias Pinscher (Leitung)

SWR Tilman Stamer