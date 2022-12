Francesco Filidei: The Red Death (Donaueschinger Musiktage 2021)

Livemitschnitt der Welturaufführung vom 17. Oktober 2021 bei den Donaueschinger Musiktagen, im Mozartsaal der Donaueschinger Donauhallen. Dirigent: Sylvain Cambreling.

Programm

Francesco Filidei

The Red Death

Oratorium nach Edgar Allen Poe für Solisten, Chor und Orchester

Interpreten

Rinnat Moriah, Sopran

Tora Augestad, Mezzosopran

Hagen Matzeit, Countertenor

Ed Lyon, Tenor

Dietrich Henschel, Bariton

Chorwerk Ruhr

SWR Vokalensemble

IRCAM

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Sylvain Cambreling

Hannah Dübgen (Libretto), Patrick Hahn (Dramaturgie)

In Filideis "The Red Death" versucht eine Gruppe von Privilegierten, sich vor einer Seuche in Sicherheit zu bringen – und scheitert. "The Red Death" ist eine Parabel und ein Lehrstück darüber, wie eine Gesellschaft in Extremsituationen reagiert. Aber Filidei schaut nicht nur auf die Gegenwart, sein Oratorium nimmt das Jubiläum "100 Jahre Donaueschinger Musiktage" zum Anlass, um auf die Geschichte der Neuen Musik zurückzublicken.