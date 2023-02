Fr 17–20 Uhr, Sa, 10–20 Uhr, So 10–17 Uhr Ausstellungseröffnung: Donnerstag 18 Uhr Ausstellung | Museum Art.Plus

Die drei kinetischen Klangskulpturen kontrollieren physikalische Kräfte und setzen sie in Bewegung. Die Arbeit kombiniert selbstgebaute mechanische Systeme mit Motoren, geharzte Plastikräder, Baumwollfäden, Stahl, Metallketten, Platten aus leichtgewichtigem Schaum, Granit und Gummi. Es sind Klänge, wenn bestimmte Strukturen miteinander in Kontakt kommen, verschiedene Töne mechanisch programmierten Klickens und Tickens, die entstehen, wenn das geharzte Rad allmählich erodiert, eine Metallkette beginnt zu "tanzen" – auf betörende Art und Weise.

English

The three kinetic sound sculptures control and put physical forces in action. The work combines precise self­made mechanical systems with motors, rosined plastic wheels, cotton threads, steel, metal chain, lightweight foam board, granite and rubber. The sounds produced when certain structures come in contact with each other, different tones of clicks and ticks mechanically programmed and generated by the slow moving rosined wheel gradually eroded, and a metal chain starts to 'dance'; in a captivating and fascinating manner.