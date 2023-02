Synopsis

Die Dichterin Dagmara Kraus und der Klangkünstler Marc Matter haben in kollektiver Autorschaft aus mehrstimmigem Vortrag, lyrischen Strukturen und rhythmischen Klangtexturen ein akustisches Vexierbild aus Stimmgeräuschen und Text komponiert.

Laut- und Stimmfolgen werden darin auf eine Weise bearbeitet und aufgelöst, dass ihr Ursprung nur mehr erahnt werden kann: Sie zerfließen in den Mustern und Rhythmen, den variierten Wiederholungen und Verfremdungen zu einem dunklen dreistrophigen Geräuschgedicht, bestehend aus einer "Originalstrophe" und zwei "Mutanten", dessen Ausgangsmaterial sich ausschließlich aus Sprache und Stimme speist. Ein heimliches, hermetisches Reden eben dieser Sprache und ihrer Stimme dringt an den Tag.

English

Entstehung dunkel

a lyrical noise text

Synopsis

Using a polyphonic lecture, lyrical structures and rhythmic sound textures, the poet Dagmara Kraus and the sound artist Marc Matter have jointly composed an acoustic picture puzzle from vocal sounds and text.

Here, sequences of phonemes and voices are treated and broken up in such a way that their origins can only be suspected: they dissolve in the patterns and rhythms, the varied repetitions and defamiliarizations, into a dark three-stanza noise poem – consisting of an "original stanza" and two "mutants" – whose starting material is exclusively derived from language and voices. A secret, hermetic speaking of that same language and its voice comes to light.