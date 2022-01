per Mail teilen

Livemitschnitt vom 20.10.2017 aus der Baarsporthalle Donaueschingen.

Programm

Thomas Meadowcroft

"The News In Music (Tabloid Lament)" für Orchester

Bernhard Lang

"DW 28 'Loops for Davis'" für Bassklarinette und Orchester

Øyvind Torvund

"Archaic Jam" für Orchester mit Elektronik

Andreas Dohmen

"a doppio movimento" für E-Gitarre, Harfe, Klavier und großes Orchester

Interpreten

Gareth Davis, Bassklarinette

Yaron Deutsch, E-Gitarre

Andreas Mildner, Harfe

Nicolas Hodges, Klavier

SWR Experimentalstudio

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Ilan Volkov