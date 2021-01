Livemitschnitt vom 19.10.2018 in den Donauhallen, Donaueschingen.

Programm

Ivan Fedele

Air on air für Bassetthorn und Orchester

Malin Bång

splinters of ebullient rebellion für Orchester

Isabel Mundry

Mouhanad für Chor

Marco Stroppa

Come Play With Me für Elektronik und Orchester

Interpreten

Michele Marelli, Bassetthorn

IRCAM

SWR Vokalensemble

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Pascal Rophé