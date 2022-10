Abschlusskonzert und Orchesterpreis des SWR Symphonieorchesters

Mit einem Konzert des SWR Symphonieorchesters unter der Leitung von Bas Wiegers sind am Sonntag die diesjährigen Donaueschinger Musiktage zu Ende gegangen. Im Anschluss an das Konzert wurde der Orchesterpreis des SWR Symphonieorchesters an Agata Zubel vergeben.

Sehen Sie hier den Livemitschnitt des Abschlusskonzerts

Programm

Lula Romero

Parallax

für Orchester (UA)

Malika Kishino

Wolkenatlas

für großes Orchester in drei Gruppen (UA)

Arnulf Herrmann

Ein Kinderlied (Dämonen)

für Orchester (UA)

Peter Ruzicka

Eingedunkelt

für Violine, Kammerchor und Orchester (UA)

Mitwirkende

Carolin Widmann, Violine

SWR Vokalensemble

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Bas Wiegers

Orchesterpreis des SWR Symphonieorchesters an Agata Zubel

Agata Zubel wurde im Anschluss an das Abschlusskonzert für ihr neues Werk "Outside the Realm of Time" für Hologramm-Solistin und Orchester mit dem Orchesterpreis des SWR Symphonieorchesters ausgezeichnet.

Agata Zubel und Schlagzeuger Jochen Schorer SWR Ralf Brunner

Uraufgeführt wurde ihr neues Werk im Eröffnungskonzert der Musiktage am 14. Oktober. Jochen Schorer, Schlagzeuger des SWR Symphonieorchesters, hob in der Laudatio die Energie des Stückes hervor, die es ausstrahle und mit dem Orchester erzeuge. "Es ist ein Stück, das im Probenprozess gewachsen ist, auch und gerade in der Zusammenarbeit aller Beteiligen. Es fordert die einzelnen Musikerinnen und Musiker, manchmal vielleicht über das Machbare hinaus, und doch überwiegt die (Spiel)Freude am gemeinsamen Weg. Und es ist durch sein Thema und durch die besonderen Mittel, die es einsetzt, ein überraschendes und zugleich ein auf starke Weise zeitgenössisches Stück." Mit dem Orchesterpreis ist die Zusage verbunden, dass das prämierte Werk in nachfolgenden Spielzeiten des SWR Symphonieorchesters erneute Aufführungen im Rahmen von Abonnement- und Tourneekonzerten erfährt.