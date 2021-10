Christoph Eschenbach wird 80 Jahre alt

Christoph Eschenbach feiert am 20. Februar 2020 seinen 80. Geburtstag. In Breslau geboren, wuchs er als Kriegswaise bei der Pianistin Wallydore Eschenbach, der Cousine seiner Mutter, in Schleswig-Holstein und Aachen auf und erhielt von ihr ersten Klavierunterricht – der erste Schritt auf dem Weg ins Leben als Pianist und Dirigent. Nach dem Studium bei Eliza Hansen (Klavier) und Wilhelm Brückner-Rüggeberg (Dirigieren) ebneten ihm erste Preise als Pianist beim ARD-Wettbewerb 1962 und dem Concours Clara Haskil 1965 auch international den Weg. Berühmt für die Breite seines Repertoires, wurden zahlreiche seiner Einspielungen mit prestigeträchtigen Preisen ausgezeichnet, darunter der Preis der Deutschen Schallplattenkritik, der MIDEM Classical Award und der Grammy Award. Christoph Eschenbach selbst ist Ritter der Légion d‘honneur, Commandeur des Arts et des Lettres, Träger des Bundesverdienstkreuzes und Gewinner des Leonard Bernstein Preises. 2015 wurde er als Pianist und Dirigent mit dem Ernst von Siemens Musikpreis ausgezeichnet

"Musik gibt einem Jugend, Frische und lauter neue Auftakte."

Christoph Eschenbach ist weit gereist, im wörtlichen und übertragenen Sinne – was nimmt er davon mit? Im April 2019 sprach er mit uns im Interview (Video: "Heimat ist innen") über seine geistige Heimat, übers Jungbleiben und über sein Engagement für junge Talente. Bis heute dankbar für die Förderung durch George Szell und Herbert von Karajan, ist Christoph Eschenbach gerade dieser Aspekt seiner Tätigkeit wichtiger denn je. Der Erfolg als Mentor gibt ihm Recht: Zu Eschenbachs Entdeckungen zählen beispielsweise der Pianist Lang Lang, die Violinistin Julia Fischer oder die Cellisten Leonard Elschenbroich und Daniel Müller-Schott.

Künstlerische Stationen (Auszug)