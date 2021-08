"Fireman Shostakovich – Amid bombs bursting in Leningrad he heard the chords of victory." Am 20. Juli 1942 landete der russische Komponist auf dem Cover des Time Magazin als Feuerwehrmann während der Belagerung von Leningrad. Das amerikanische Nachrichtenmagazin thematisierte damit das Komponieren und die Aufführung der siebten Symphonie und deren unheimliche Symbolkraft im belagerten Leningrad.

TIME Magazin / Cover Credit: Boris Artzybasheff