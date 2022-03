Heimspiel On Tour

Die SWR Big Band geht auf Tour. Am 08. Mai 2022 geht es nach Kaiserslautern in den "Emmerich-Smola-Saal".

Datum: Sonntag, 8. Mai 2022 Beginn: 18:30 Uhr

Einheitskategorie: 25,00 Euro Rollstuhlfahrer + Begleitung: 25,00 Euro Zum Veranstalter

Die SWR Big Band nimmt ihr „Heimspiel“ mit auf Tour. Nach den erfolgreichen Konzerten in Stuttgart wird die Band mit abwechslungsreichen Programmen immer wieder auch in anderen Locations gastieren. Bei der Premiere in Kaiserslautern wird es im ersten Konzertteil Auszüge aus dem Swingprogramm „Kings of Swing“ geben. Und im zweiten Konzertteil? Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie ein einzigartiges Konzert in Kaiserslautern.

SWR Big Band

17 Musiker – ein Sound. Und der überzeugt. Die SWR Big Band wurde bisher vier Mal für den Grammy nominiert – den wichtigsten Musikpreis der Welt. Eine große Ehre ebenfalls 2011 beim "Prêmio da Música Brasileira": Für einen der bedeutendsten Musikpreise Brasiliens ist die SWR Big Band als erste deutsche Band überhaupt vorgeschlagen worden. Bei so viel Ruhm lässt sich ganz bescheiden sagen: Die SWR Big Band ist eine der besten Big Bands der Welt.