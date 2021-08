Wer bei „La-Li-Lu“ an Heinz Rühmanns berühmtes Kinderlied denkt, liegt gar nicht so falsch. In der Tat stehen internationale Kinder- und Schlaflieder vorwiegend aus Schweden und Deutschland im Mittelpunkt. Besonders aber natürlich drei herausragende Solisten der europäischen Jazz-Szene – Posaunist Nils Landgren, Saxophonist/Flötist Magnus Lindgren und Pianist Jan Lundgren.