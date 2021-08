Die SWR Big Band lädt wieder in ihr liebgewonnenes Wohnzimmer im Römerkastell in Stuttgart ein.

Nach fast einem Jahr Corona-Pause, öffnen wir wieder die Tore der Phoenixhalle zum Heimspiel No. 10.



Datum: Dienstag, 9. November 2021 Beginn: 18:30 Uhr

Ort: Phoenixhalle im Römerkastell

Naststr. 43-45

70376 Stuttgart

Lageplan Eintritt: 49,00 Euro Begleitperson Schwerbehinderte: Kostenlos Tickets kaufen



Gast ist dieses Mal niemand anderes, als John Beasley. Die sanfte, britische Jazzstimme tourt mit uns aber nicht nur zur Weihnachtszeit durch die Konzertsäle. Dieses Jahr erwärmen wir Ihr Herz schon im November. Mit unserem neuen Programm "Bird-Lives", als Hommage an den legendären Jazzsaxophonisten Charlie "Bird" Parker. Letztes Jahr wäre er 100 Jahre alt geworden.



Erleben Sie die SWR Big Band in toller Atmosphäre und entspanntem Ambiente und genau dann, wenn neben all dem Können der einzelnen Musiker auch der Spaß nicht zu kurz kommt.



Und wer von der internatonal gefeierten Kombie "Carrack-Big Band" nicht genug bekommen kann, hat in Karlsruhe eine weitere Chance. Direkt am Tag danach, gibt es uns im Tollhaus zu erleben.