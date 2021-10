per Mail teilen

Endlich wieder Livemusik. Am Mittwoch, 10. November lädt die SWR Big Band zum Konzert "Bird Lives" ins Tollhaus, in Karlsruhe ein.

Datum: Mittwoch, 10. November 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Tollhaus

Alter Schlachthof 35

76131 Karlsruhe

Lageplan Vorverkauf: 34,00 Euro Abendkasse: 35,00 Euro Mitglieder: 28,50 Euro

Der 100. Geburtstag von Charlie „Bird“ Parker, Miterfinder des Bebop und neben John Coltrane einer der bedeutendsten Jazzsaxofonisten des 20. Jahrhunderts, wäre 2020 groß gefeiert worden, wäre nicht die Corona-Pandemie gewesen.

Der schwedische Saxophonist Magnus Lindgren und der Amerikaner John Beasley kamen gemeinsam auf die Idee für „Bird Lives“. „Wir wollten neue Generationen an Bird heranführen, aber wir wollten auch, dass Bird-Fans die Musik auf eine frische neue Art und Weise hören“, erklärt Beasley. „Mit einem Fuß in der Vergangenheit, mit einem in der Zukunft - wir wollten nichts wiederholen, sondern etwas anderes erschaffen,“ ergänzt Lindgren.

Die Gäste, die man zu „Bird Lives“ einlud, gehören zu den Besten ihres Fachs. Vier herausragende SaxofonistInnen treten zu Ehren ihres großen Vorgängers vor die Band. Das sind Chris Potter, Tia Fuller, Joe Lovano, Miguel Zenon. Fast als weitere Saxofonstimme möchte man Camille Bertault in diese Liste einreihen, der neue französische Stern am Vokalisten-Himmel, nahm ihre Karriere doch mit einer verblüffenden Version von Coltranes „Giant Steps“ Fahrt auf. Ihre Kunst demonstriert sie mit einer Vokal-Transkription von Birds „Koko“.

So erfüllt sich mit „Bird Lives“ Charlie Parkers Traum von einer Orchesterproduktion. Und das auf eine Art und Weise, die seine Musik nicht museal, sondern auf der Höhe der Zeit erklingen lässt.

COVID19-Informationen des Veranstalters

Einlass nur mit Impf- oder Genesungsnachweis oder max. 24 Stunden altem Coronatest. Es gilt die Maskenpflicht.



Ab November gilt im TOLLHAUS grundsätzlich der Zugang nach der 2G-Regel (geimpft oder genesen). Solange Baden-Württemberg in der Corona-Basisstufe ist, entfällt gemäß der aktuellen Corona-Verordnung die Maskenpflicht. In der Warnstufe tritt die Maskenpflicht wieder in Geltung.

Weitere Informationen finden Sie hier:

