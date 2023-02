SWR Big Band & Max Mutzke: Soul viel mehr

per Mail teilen

SWR Lena Semmelroggen

Leidenschaft und Talent kann man nicht wirklich erlernen – entweder man besitzt das nötige Entertainment-Handwerkszeug oder eben nicht. Max Mutzke hat dieses Talent. Dass der Sänger die Gabe hat, das Publikum in seinen Bann zu ziehen, das hat das deutsche Ausnahmetalent aus Waldshut-Tiengen bereits mehr als eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Neben seinen Hits wie "Welt hinter Glas", "Can´t wait until tonight" oder "Marie", gibt es auch Soul & Pop-Klassiker wie "Me & Mrs Jones" oder Pop-Songs von Alicia Keys und Seeed.

Freuen Sie sich auf einen grandiosen Abend: Eine charismatische Stimme, verpackt im vollen Big Band Sound auf der Höhe der Zeit.