Datum: Freitag, 3. März 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: BASF-Feierabendhaus

Leuschnerstraße 47

67063 Ludwigshafen am Rhein

Tickets Programm: The Las Vegas Show Mitwirkende: Curtis Stigers

SWR Big Band

Curtis Stigers SWR SWR - Lena Semmelroggen

Wer kennt sie nicht? Welthits wie "I wonder why" und "You're all that matters to me" haben Curtis Stigers Anfang der 1990er Jahre berühmt gemacht. Ein Jahrzehnt später kehrte er zu seinen Ursprüngen im Jazz zurück und feiert seitdem weltweit große Erfolge als einer der besten Jazz- und Blues-Sänger. Seine unverwechselbare, charismatische Stimme und seine enorme Bühnenpräsenz lassen die Herzen seiner Fans höherschlagen und sind der Garant für einen außergewöhnlichen Abend. Gemeinsam mit der SWR Big Band verzaubert Stigers die Gäste und bringt mit seinem Programm Las Vegas-Flair nach Ludwigshafen. Bei der "Las Vegas Show" widmet sich Stigers Sinatra-Songs und lässt die "Swinging 60s" wieder aufblühen.