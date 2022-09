The Swinging Christmas Show

Seit Jahren genießen die gemeinsamen Abende mit Paul Carrack und der SWR Big Band Kultstatus in Deutschland und sind unverzichtbarer Bestandteil der Weihnachtszeit. Im Dezember 2022 gibt es nun auch in Bielefeld ein swingendes Weihnachtskonzert.

Datum: Dienstag, 6. Dezember 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Rudolf-Oetker-Halle, Bielefeld

Lampingstr. 16

33615 Bielefeld

Tickets kaufen Mitwirkende: SWR Big Band & Paul Carrack

Hier wird zwischen klingelnden Glöckchen von weißer Weihnacht geträumt oder in Gedanken durch ein musikalisches Winter-Wunderland spaziert. Mit auf den Spaziergang durch das Winter-Wunderland nimmt uns Paul Carrack. In einem Making of-Video zu der Weihnachtsgala verrät die britische Rock-Legende: »Für mich ist es etwas ganz anderes, mit einer Big Band oder einer Swing Band zu musizieren. Und die SWR Big Band ist eine der besten der Welt. Das ist für mich also ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk.«

Die Freude über dieses Geschenk merkt man ihm an: Mit souliger und kraftvoller Stimme performt er gemeinsam mit der Band ein jazzigweihnachtliches Best-of – und das ist live noch viel beeindruckender als auf der CD, welche die Band und der Sänger vor einigen Jahren herausgebracht haben..

Mit im Repertoire sind Titel aus der TV-Produktion „Another side of Paul Carrack“ mit Arrangements und Songs von Ray Charles, Frank Sinatra, Nat King Cole und natürlich Paul Carrack selbst.

Im Zentrum stehen aber nach wie vor Weihnachtsklassiker wie "White Christmas" oder "Winter Wonderland". Ergänzt wird dieser winterliche Rahmen mit Instrumentalklassikern wie "Sleigh ride" und natürlich den großen Carrack-Hits wie "The living years" oder "Over my shoulder".