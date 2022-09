The Swinging Christmas Show

per Mail teilen

Seit Jahren genießen die gemeinsamen Abende mit Paul Carrack, der SWR Big Band und Strings Kultstatus in Deutschland und sind unverzichtbarer Bestandteil der Weihnachtszeit. Im Dezember 2022 gibt es auch in Baden-Baden wieder ein swingendes Weihnachtskonzert.

Datum: Freitag, 9. Dezember 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Festpielhaus Baden-Baden

Beim Alten Bahnhof 2

76530 Baden-Baden

0722 13013101

Tickets kaufen Mitwirkende: SWR Big Band & Paul Carrack & Strings

Mit im Repertoire sind Titel aus der TV-Produktion „Another side of Paul Carrack“ mit Arrangements und Songs von Ray Charles, Frank Sinatra, Nat King Cole und natürlich Paul Carrack selbst.

Im Zentrum stehen aber nach wie vor Weihnachtsklassiker wie "White Christmas" oder "Winter Wonderland", die von den hervorragenden Big Band Strings veredelt werden und spätestens dann "schneit" es in der Royal Academy of Music.

Ergänzt wird dieser winterliche Rahmen mit Instrumentalklassikern wie "Sleigh ride" und natürlich den großen Carrack-Hits wie "The living years" oder "Over my shoulder".