Der August swingt. Jede Woche eine neue Sendung mit der SWR Big Band. Wer sie verpasst hat, ist bei uns an der richtigen Stelle. Hier gibt es alle Shows zum Nachschauen.

Die SWR Big Band ist mal wieder auf Sendung - dieses Mal im SWR Fernsehen. Jeden Sonntag im August.



Den Anfang macht das Heimspiel 9.1. Nachdem das erste Heimspiel im letzten Jahr verschoben werden musste (Sie werden kaum erraten, warum), feierten die SWR Big Band und der britische Singer/Songwriter Anthony Strong endlich ihre Bühnenpremiere.

Danach verzauberte Ack van Rooyen den Bildschirm. Der legendäre Jazztrompeter aus den Niederlanden war unser ehrenwerte Gast beim Heimspiel No. 6. Mittlerweile 91 Jahre alt, ist dieses Urgestein des Jazz nicht mehr aus der Szene wegzudenken.

Anschließend gibt es die erste Filmpremiere unseres diesjährigen Programms. Zusammen mit der wundervollen Fola Dada haben wir die Corona-Pause gut genutzt und für Sie ein wunderbares Konzerterlebnis aufgenommen. Wer gespannt ist, für den haben wir schon einen Trailer vorbereitet.

Danach ist Torsten Maaß im Programm. Als zweiten Teil unserer Januar-Produktionen, erwartet Sie ein vielschichtiges Programm des international bekannten Arrangeurs und Musical Directors Torsten Maaß.

SWR Big Band & Torsten Maaß: Sonntag, 22. August, um 08:15 Uhr.

Last, but not least, haben wir eine ganz besondere Überraschung für Sie. Zusammen mit dem schwedischen Jazzpianisten, Maritn Tingvall, konnten wir im Februar ein Jazzkonzert der ganz anderen Form aufnehmen.

SWR Big Band & Martin Tingvall: Sonntag, 29. August, um 08:15 Uhr.



Viel Vergnügen mit unserem swingenden August.