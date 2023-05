per Mail teilen

Albumcover von Don’t Wait Too Long mit Paul Carrack SWR Lena Semmelroggen, Pressestelle PC

Wenn Musik absolute Herzensangelegenheit ist, dann sind Sie hier richtig. Das neue Album „Don’t Wait Too Long“ von Paul Carrack und der SWR Big Band geht zurück zu den Wurzeln von Rhythm’n‘Blues – und das ist genau deren Ding. Songs von Ray Charles, B.B. King, Etta James, Lloyd Price, Bobby Plant oder gar Madeleine Peyroux - diese Musik macht Carrack und SWR Big Band sichtlich Spaß und der überträgt sich mühelos auf das Publikum. Denn diesem geballten Kraftpaket an Energie und Emotion zu widerstehen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ein neuer Höhepunkt ihrer langjährigen Zusammenarbeit von beiden. Und die Fans von Carrack dürfen sich darauf freuen, dass er bei diesem Programm auch kräftig in die Tasten seiner Hammond-Orgel greifen wird.

Paul Carracks Karriere umspannt mittlerweile fünf Jahrzehnte, er veröffentlichte zahlreiche Solo-Alben, war die Stimme von Ace, Squeeze oder Mike & The Mechanics. Hits wie How Long oder The Living Years haben sich ins Bewusstsein von Generationen gebrannt, er spielte mit Ringo Starr, Elton John, B.B. King, Roger Waters, Roxy Music oder den Eagles und tourt seit rund 10 Jahren als Keyboarder und Sänger weltweit mit Eric Clapton. Mit der SWR Big Band erschienen bisher 4 CDs.

Die SWR Big Band gehört zu den weltweit besten Bigbands, zahlreiche Grammy Nominierungen unterstreichen die Ausnahmestellung des nunmehr über 70 Jahre jungen Ensembles, das immer wieder neue Wege und Herausforderungen sucht.